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В Минфине сообщили, сколько Украина должна выплатить по внешним долгам

Главная » Последние новости » Финансовые новости » В Минфине сообщили, сколько Украина должна выплатить по внешним долгам
 
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Украина в 2020 году должна выплатить 9 млрд долл по своим обязательствам, из которых размер внешних долгов составляет 3,5 млрд долл

В Министерстве финансов Украины сообщили, что Украине в апреле-июне текущего года необходимо выплатить 50,6 млрд грн по внешним долгам и 91,2 млрд грн по внутренним долгам, а за весь 2020 год Украина по своим обязательствам должна выплатить 9 млрд долл, из которых размер внешних долгов составляет 3,5 млрд долл , информирует enovosty.com/news.

Во втором квартале 2020 года Украине по внешним долгам необходимо выплатить 8,5 млрд грн, из которых 42,03 млрд грн пойдет на обслуживание внешнего долга. По внутренним долгам Украине во втором квартале необходимо выплатить 27,81 млрд грн, из которых 63,4 млрд гривен пойдет на погашение внутреннего долга.

В Минфине сообщили, сколько Украина должна выплатить по внешним долгам

Пик выплаты по госдолгу Украины будет в мае, июле и сентябре. В частности, в мае Украина должна выплатить 1 млрд долл, в июле необходимо заплатить 600 млн евро, а в сентябре — 1,4 млрд долл по еврооблигациям.

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Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 169

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