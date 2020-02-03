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В Минфине рассказали о программе доступных кредитов

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В Минфине сообщили, что на новую программу «Доступные кредиты 5-7-9%» в госбюджете заложено 2 млрд гривен

Министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что на финансирование программы «Доступные кредиты 5-7-9%» в госбюджете заложено 2 млрд гривен, информирует enovosty.com/news.

Маркарова подчеркнула, что новая программа направлена на микро и малый бизнес. Ею могут воспользоваться как те, кто уже работает, так и те, кто только хочет начать вести предпринимательскую деятельность. Министр финансов также отметила, что в государственном бюджете уже есть средства для реализации программы. Уже сейчас 2 млрд грн доступны для тех банков, которые будут принимать участие в новой программе.

В Минфине рассказали о программе доступных кредитов

На сегодняшний день к программе «Доступные кредиты 5-7-9%» уже присоединились три банка (Ощадбанк, ПриватБанк и Укргазбанк). Правительство ожидает, что к программе присоединяться еще банки. Также в Минфине планируют, что программа будет долгосрочная, которую можно будет включить в трехлетнюю бюджетную резолюцию.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 12

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