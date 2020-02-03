Александр Охрименко рассказал о влиянии макрофинансовой помощи ЕС на экономику Украины

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Александр Охрименко рассказал о влиянии макрофинансовой помощи ЕС на экономику Украины Александр Охрименко рассказал о влиянии макрофинансовой помощи ЕС на экономику Украины

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Вице-президентом Европейской Комиссии по вопросам евро и социального диалога, финансовой стабильности, финансовых услуг и Союза рынков капитала Валдис Домбровскис сообщил, что украинская сторона выполнила все необходимые условия для получения второго транша макрофинансовой помощи ЕС в размере 500 000 000 евро

С вопросом относительно влияния получения макрофинансовой помощи на экономику Украины “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к президенту Украинского аналитического центра Александру Охрименко, информирует enovosty.com/news.

Александр Охрименко сообщает, что получение транша на украинскую экономику влияния не окажет

“Если посчитать общую сумму, которую мы уже получили, а с 2014 года мы получили 1 млрд 200 млн евро, то нельзя сказать, что это как-то повлияло на экономику. В основном эти деньги идут на финансирование европейских компаний. То есть ЕС нам предоставляет кредит и эти деньги сразу уходят в Европу. Такие условия. И по этой причине получение транша никак не влияет на экономику. Большая часть этих денег будет потрачена на оплату услуг европейских консультантов. Конечно, это положительная информация, это пиар. Все будут это обсуждать. Но, честно говоря, это довольно-таки тривиальное событие с точки зрения экономики Украины”, — говорит Александр Охрименко