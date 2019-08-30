Подписание нового соглашения с МВФ необходимо коррелировать с общественными настроениями в Украине, — Андрей Новак

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Подписание нового соглашения с МВФ необходимо коррелировать с общественными настроениями в Украине, - Андрей Новак Подписание нового соглашения с МВФ необходимо коррелировать с общественными настроениями в Украине, - Андрей Новак

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что планирует через несколько недель начать переговоры с представителями МВФ о новой программе сотрудничества на 3-4 года

С просьбой рассказать, на какие аспекты следует обратить внимание при заключении нового соглашения с МВФ «Экономические новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, председателю Комитета экономистов Украины Андрею Новаку, информирует enovosty.com/news.

Андрей Новак сообщает, что при подписании соглашения с МВФ необходимо обеспечить увеличение сумм траншей

«Главные аспекты, которые нужны Украине, это увеличение сумм траншей МВФ для того, чтобы Украина на протяжении трех-четырех лет имела возможность спокойно обслуживать внешний долг, потому что как раз на эти годы приходятся крупные выплаты по внешнему долгу.

Кроме того, условия предоставления траншей и подписание нового соглашения необходимо коррелировать с общественными настроениями в Украине и не соглашаться на какие-то слишком кардинальные и непопулярные для украинских граждан шаги», — сообщает эксперт

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