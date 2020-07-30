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Владимир Воля: «Уровень инфляции будет зависеть от инструментов регулирования экономики»

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Владимир Воля: "Уровень инфляции будет зависеть от инструментов регулирования экономики"
 
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Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в обновленном макропрогнозе сообщило, что уровень инфляции в 2021 году прогнозируется на уровне 8,1%

С вопросом относительно возможности достижения данного прогноза “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к исполнительному директору направления “международная политика” Украинского института политики Владимиру Воле, информирует enovosty.com/news.

Владимир Воля сообщает, что все будет зависеть от того, какие именно инструменты будут использоваться для регулирования экономики

«Правительство ставит вполне реалистичные цели. Но нужно понимать, что до того, как будут утверждены все показатели, необходимо дождаться того момента, когда будет работа над государственным бюджетом. И когда можно будет увидеть проект государственного бюджета, то тогда можно будет говорить о том, на какие именно показатели ориентируется правительство. Пока же это, скорее, на уровне идей. Реальный уровень инфляции на следующий год будет понятен только тогда, когда появится закон о госбюджете в первом чтении. А это, соответственно, и многие показатели, связанные с социальными выплатами. То есть будет понятно, как правительство будет реализовывать инициативу по повышению запрплат бюджетникам, какими будут планы по приватизации и много чего другого. Только тогда станет окончательно понятно, что же будет делать правительство», — сообщает Владимир Воля


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 120

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