За счет средств Всемирного банка должны быть подготовлены качественные украинские законы, — Александр Охрименко

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Всемирный банк предоставит Украине 350 млн долл на поддержку экономических реформ

С вопросом относительно направлений использования денежных средств для обеспечения экономического роста «Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к президенту Украинского аналитического центра Александру Охрименко, информирует enovosty.com/news.

Александр Охрименко сообщает, что эти средства являются целевыми

«То есть мы ими не распоряжаемся. Они будут направлены на оплату услуг американских и европейских консультантов, которые будут рекомендовать, как проводить реформы. Также можно нанять аудиторов. За счет этих денег должны быть подготовлены качественные украинские законы», — говорит Александр Охрименко