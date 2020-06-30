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Всемирный банк выделит Украине 350 млн долл

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Всемирный банк выделит Украине 350 млн долл, которые пойдут на поддержку реформ и на поддержку госбюджета

Во Всемирном банке сообщили, что совет исполнительных директоров принял решение о выдаче Украине займа в размере 350 млн долл на поддержку реформ и пополнение государственного бюджета, информирует enovosty.com/news.

К реформам, которые поддерживаются в рамках программы, относятся укрепление кредитного и земельного рынков, поддержка демонополизации, усиление антикоррупционных институтов, реструктуризация газового сектора, усовершенствование социальной защиты.

Директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Аруп Банерджи сообщил, что пандемия COVID-19 оказала дополнительную нагрузку на госбюджет и займ Всемирного банка, который должен быть направлен на поддержание государственного бюджета Украины в трудные времена


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 120

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