Всемирный банк выделит Украине 350 млн долл

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Всемирный банк выделит Украине 350 млн долл Всемирный банк выделит Украине 350 млн долл

Закрыть Отправить

Всемирный банк выделит Украине 350 млн долл, которые пойдут на поддержку реформ и на поддержку госбюджета

Во Всемирном банке сообщили, что совет исполнительных директоров принял решение о выдаче Украине займа в размере 350 млн долл на поддержку реформ и пополнение государственного бюджета, информирует enovosty.com/news.

К реформам, которые поддерживаются в рамках программы, относятся укрепление кредитного и земельного рынков, поддержка демонополизации, усиление антикоррупционных институтов, реструктуризация газового сектора, усовершенствование социальной защиты.

Директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Аруп Банерджи сообщил, что пандемия COVID-19 оказала дополнительную нагрузку на госбюджет и займ Всемирного банка, который должен быть направлен на поддержание государственного бюджета Украины в трудные времена