В Украине приток иностранных инвестиций вырос на $45,5 миллиона

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В Государственной службе статистики Украины сообщили, что объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины вырос на 45,5 млн долл

В Государственной службе статистики Украины сообщили, что объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины за январь-март 2019 года увеличился на 45,5 млн долл до 32,918 млрд долл, информирует enovosty.com/news.

Согласно обнародованной информации, за январь-март 2019 году в украинскую экономику поступило 587,6 млн долл. иностранных инвестиций. При этом из Украины было выведено 496,5 млн долл. Таким образом, разница между пришедшим и выведенным иностранным капиталом составила 45,6 млн долл.

Наибольший приток иностранных инвестиций был из Нидерландов (72,9 млн долл.) и Швейцарии (48,2 млн долл.). Наибольший отток инвестиций был в Венгрию (278,8 млн долл.), Великобританию (37,9 млн долл.) и Люксембург (11,6 млн долл.)

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Ранее Национальный банк Украины сообщил, что общий объем прямых иностранных инвестиций в Украины за первый квартал этого года составил 0,8 млрд долл.