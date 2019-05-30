Миссия МВФ покинула Украину, но вернется после проведения выборов

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В заявлении главы миссии МВФ Рона ван Родена сообщается, что МВФ вернется в Киев для продолжения дискуссий с украинскими властями после выборов в Верховную Раду и утверждения нового Кабмина

В заявлении главы миссии МВФ Рона ван Родена сообщается, что миссия Международного валютного фонда вернется в Украину для продолжения дискуссий после парламентских выборов, утверждения нового Кабинета Министров Украины и определения приоритетов политики Кабмина, информирует enovosty.com/news.

В заявлении говорится, что команда МВФ провела важные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и его командой относительно дальнейшего действия программы stand-by. Представители МВФ сделали вывод относительно реалистичности налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики. «Миссия МВФ вернется в Украину для продолжения переговоров после выборов в Верховную Раду, как только новый Кабмин определится с главными направлениями своей политики», — говорится в заявлении.

Как сообщила министр финансов Оксана Маркарова, основную часть программы МВФ Украина выполняет, однако МВФ обеспокоен отменой статьи о незаконном обогащении и задержкой с проведением большой приватизацией. Кроме того, продолжение сотрудничества с Международным Валютным Фондом является важным условием для предоставления Украине макрофинансовой помощи ЕС в размере 500 млн евро.

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