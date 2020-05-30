Госфинмониторинг обнаружил незаконные налоговые транзакции на 30 млрд

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Государственная служба финансового мониторинга в январе-мае обнаружила незаконные налоговые транзакции на общую сумму 29,9 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении службы.

Отмечается, что с начала 2020 года Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 60 обобщенных материалов, связанных с преступлениями в налоговой сфере с использованием механизмов «транзита», «скруток» и «встречных потоков». , информирует enovosty.com/news.

«Сумма средств, связанных с отмыванием доходов, полученных преступным путем, в этих материалах составляет 29,9 млрд гривен», — сказано в сообщении.

Указанные материалы были направлены в Службу безопасности Украины — 34 материала и на сумму 16,3 млрд гривен; Государственную фискальную службу — 21 материал на сумму 7,3 млрд гривен; Офис Генерального прокурора — 2 материала на сумму 6 млрд гривен; Государственное бюро расследований — 1 материал на сумму 0,2 млрд; Национальное антикоррупционное бюро — 1 материал на сумму 0,04 млрд гривен, а также Национальную полицию — 1 материал на сумму 0,04 млрд гривен.

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В частности, по результатам расследований деятельности широкомасштабных транзитно-конвертационных групп (с участием около 4 тыс. субъектов хозяйствования) в течение текущего года в правоохранительные органы был передан 31 обобщенный материал с подозрениями в формировании безосновательного налогового кредита, с использованием схем «скруток», «встречных потоков» и последующей легализацией преступных средств на общую сумму 13,6 млрд гривен.

Отмечается, что в ходе отработки указанных обобщенных материалов заблокированы средства в сумме 28,2 млн гривен. Отдельно, по результатам анализа подозрительных операций по обналичиванию средств (в которых задействовано около 4,5 тыс. предприятий), Госфинмониторингом с начала 2020 в правоохранительные органы передано 28 обобщенных материалов с подозрением в легализации средств, полученных преступным путем, на общую сумму 13,5 млрд гривен.

Также, по результатам финансовых расследований было подготовлено и передано в правоохранительный орган обобщенный материал, связанный с уклонением от уплаты налогов через организацию «карусельной» схемы незаконного вывоза зерна и невозврата валютной выручки в Украину, на общую сумму 2,8 млрд гривен.