Дефицит госбюджета нужно сократить, а залатать дыры в экономике можно с помощью внутренних ресурсов, — Глеб Ляшенко

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Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет, согласно которым дефицит госбюджета увеличивается втрое

С вопросом относительно значения сокращения госбджета для экономики страны “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному экономическому эксперту Глебу Ляшенко, информирует enovosty.com/news.

Глеб Ляшенко сообщает, что почти 300 миллиардов гривен – такой в этом году должен быть дефицит государственного бюджета

«Так решили депутаты Верховной Рады, увеличив планку дефицита в 3 (!!!) раза.

С одной стороны, понять данное решение можно. Из-за карантинных мер тысячи предприятий и компаний остановили свою работу, и Украина оказалась на пороге глубокого экономического кризиса. Резко снизились доходы бюджета, а расходы наоборот увеличились из-за необходимости наращивать социальную поддержку, помогать бизнесу и вливать деньги в медицину.

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Но у любого экономически грамотного человека возникает резонный вопрос: где взять деньги?

Вариантов немного, всего 3. Недостающие миллиарды правительство может получить либо за счёт приватизации госимущества, либо благодаря наращиванию госдолга, либо включив печатный станок.

Первый вариант сразу отметаем. Никакой приватизации в этом году не предвидится, об этом официально заявил новый премьер-министр Шмыгаль.

Второй вариант возможен, но затруднителен. В условиях кризиса заимствования на внешнем и внутреннем рынках даются с большим трудом. Я уверен, у нашего правительства нет стопроцентной уверенности даже в том, что новый кредит Украине даст МВФ. А если и даст, насколько его хватит? Уж точно не хватит, чтобы покрыть выросший втрое дефицит бюджета.

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Итого, остаётся 3-й вариант? Добыть недостающие средства, включив печатный станок. Если деньги нельзя заработать или занять, их можно напечатать. Это наихудший вариант. И, на мой взгляд, абсолютно неприемлемый для Украины. Убийственный для экономики и простых людей.

Однако на днях глава экономического комитета Рады публично заявил о необходимости «количественного смягчения». Звучит красиво и непонятно. А по сути означает то самое включение печатного станка с дальнейшим вливанием напечатанных денег в экономику. Если это произойдёт, ситуация в экономике будет развиваться, как в начале 90-х. В те смутные годы свирепствовала гиперинфляция, и за один день украинские деньги превращались в фантики. Те, кому за 40, прекрасно понимают, о чём я говорю. В итоге к концу 2020-го инфляция будет измеряться сотнями процентов. И это не «страшилки», базирующиеся на абстрактных политических прогнозах. Это чистая экономика, которую невозможно обхитрить.

Впрочем, я всё же оптимист, и очень надеюсь, что печатать деньги правительство не станет. А идея о количественном смягчении, высказанная главой профильного комитета Рады, возможно, имеет целью «взять на понт» МВФ. Мол, «не нужны нам ваши кредиты, можем и сами напечатать деньги». Я считаю, что дефицит госбюджета нужно сократить. А залатать дыры в экономике можно и с помощью внутренних ресурсов», — сообщает эксперт