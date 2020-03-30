Юрий Гаврилечко рассказал о влиянии оттока капитала на экономику Украины

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Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сообщила, что инвесторы за период распространения COVID-19 вывели с развивающихся рынков $83 млрд

С вопросом относительно влияния вывода иностранного капитала на экономику страны «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному аналитику, эксперту «Украинской фабрики мысли» Юрию Гаврилечко, информирует enovosty.com/news.

Юрий Гаврилечко сообщает, что для Украины данная ситуация не является опасной

«Потому что граждане, которые выводят свои деньги, никогда не были инвесторами. Это международные финансовые спекулянты, которые в странах третьего мира собрались заработать намного больше денег, в основном на государственных ценных бумагах, нежели они это могут сделать в цивилизованных странах. Единственное, к чему это может привести, да и то, только в том случае, если Минфин и Нацбанк поведут себя непрофессионально, то это к оттоку из страны 4 млрд долларов. И на какой-то момент это может пиково опустить курс гривны. Но это в том случае, как говорилось, если действия Нацбанка и Минфина будут непрофессиональные.

Если же они будут профессиональными, то, например, можно принять нормы, согласно которым ОВГЗ можно продавать только с 50% дисконтом. И тогда можно будет существенно сократить внутренний долг при небольших расходах и незначительном падении курса.

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Важно отметить, что те граждане, которые действительно что-то инвестировали, сейчас не имеют возможности вывести деньги, поскольку в кризис практически невозможно, например, продать завод, в который были вложены средства. А вывести можно только то, что было вложено в ценные бумаги. А это уже не совсем инвестиции», — говорит Юрий Гаврилечко