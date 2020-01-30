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Ярослав Жалило рассказал о влиянии увеличения вложений нерезидентов в ОВГЗ на экономику

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Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины по итогам еженедельного аукциона вырос на 1,1 миллиарда гривень до 122,9 миллиарда гривень

С вопросом относительно влияния увеличения объема вложений нерезидентов в ОВГЗ на экономику Украины «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к президенту Центра антикризисных исследований, заместителю директора Национального института стратегических исследований, д.э.н. Ярославу Жалило, информирует enovosty.com/news.

Ярослав Жалило сообщает, что увеличение объема вложений нерезидентов в ОВГЗ должно способствовать укреплению гривни

«Происходит увеличение предложения валюты на валютном рынке, поскольку продолжается прошлогодняя практика, когда идет покупка гривни и покупаются гривневые облигации, так как они более выгодны. Поэтому коммерческие банки, соответственно, выходят на межбанк и предлагают валюту. Это должно способствовать укреплению гривни. Также вложения нерезидентов наполняют доходную часть госбюджета, точнее финансируют дефицит. Соответственно, появляется возможность финансировать госрасходы.

Что касается рисков, то риски, разумеется, существенные. Потому что если нашим долгом владеют иностранцы, то это означает, что все риски, которые возникают в мире, могут влиять на нашу финансовую стабильность. Например, если инвестор потеряет интерес, то он захочет эти бумаги реализовать. И, соответственно, это может привести к тому, что повысится спрос на валюту на внутреннем рынке, потому что инвестору необходимо будет вывести деньги. Кроме того, мы должны иностранному вкладчику выплачивать проценты по ценным бумагам. И это дополнительная нагрузка на наши валютные резервы и экономику.

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И, наконец, прошлый год показал, что излишне активный приток денег приводит к тому, что возникает тенденция к чрезмерному необоснованному укреплению национальной валюты. Пока что в этом году мы этого не наблюдаем, так как миллиард гривень — это очень ничтожная цифра в масштабах всей страны. Но вместе с тем такой риск все же существует», — отмечает Ярослав Жалило


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 104

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