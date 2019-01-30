Украинцы массово жалуются на новые деньги. В чём проблема?

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В Украине начали постепенно заменять мелкие бумажные гривны металлическими, что вызывает негодование среди населения

В стране решили постепенно выводить из оборота бумажные гривны, которые слишком быстро изнашивается. Но красивые маленькие монеты не пришлись по душе населению, и для этого есть сразу несколько причин. С тех пор как бумажные купюры от одной до десяти гривен начали исчезать, появилось множество нареканий из-за неудобства в использовании, информирует enovosty.com/news.

В частности, людей очень смущает, что визуально металлические гривны слишком похожи на копейки соответственного номинала. Более того, они сильно утяжеляют кошельки. Жалуются на перемены как покупатели, так и продавцы, которые постоянно путаются.

Тем не менее, экономисты не так критично относятся к инициативе и видят много позитива в отказе от бумажной мелочи. Они отмечают, что мелкие купюры слишком сильно портятся, их век короткий, а вот монеты не нужно перепечатывать. Сегодня же покупательная способность нацвалюты упала в три раза. Уменьшение монеты-гривны демонстрирует это наглядно, заставляя людей пугаться. В их глазах гривна уменьшилась до копейки.

Больше всего инновации с копейками радуют коллекционеров, для которых это стало очень радостным событием. Кроме того, эксперты утверждают, что монеты очень трудно подделать, потому это также большой плюс.

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