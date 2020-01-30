Учетная ставка НБУ завышена, как минимум, на 5%, — Тарас Загородний

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Национальный банк Украины с 31 января снижает учетную ставку до 11% годовых благодаря укреплению гривны.

С вопросом относительно влияния снижения учетной ставки на экономику Украины «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к управляющему партнеру Национальной антикризисной группы Тарасу Загороднему, информирует enovosty.com/news.

Тарас Загородний сообщает, что снижение учетной ставки происходит, в первую очередь, благодаря давлению представителей внутреннего сектора и общенациональной экономики на Национальный банк

«Потому что учетная ставка Нацбанка завышена еще, как минимум, на 5%. А реальная учетная ставка должна быть, учитывая те темпы инфляции, которые есть, приблизительно 7-8%. Это позволило бы оживить кредитование экономики. Потому что учетная ставка влияет на ставку, по которой Национальный банк локализирует гривну через депозитный сертификат. То есть в этом случае происходит слом схемы, которая сейчас существует и позволяет обслуживать интересы спекулянтов, которые работают на рынке нашего долга, а не национальной экономики. Хорошо, что 11%. Но учетная ставка должна быть еще ниже, чтобы оживить кредитование», — отмечает Тарас Загородний