В Украине рост реального ВВП в 2019 году составил 3,3%, — Нацбанк

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В Нацбанке сообщили, что в Украине рост реального ВВП в 2019 году составил 3,3%

Глава НБУ Яков Смолий сообщил, что в Украине рост реального ВВП в 2019 году составил 3,3%, информирует enovosty.com/news.

Заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб объяснил расчет показателя. Он отметил, что оценка роста ВВП за 2019 год базируется на уровне роста ВВП в четвертом квартале 2019 года, который составил 2,2%.

Сологуб также отметил, что ожидается, что в первом квартале 2020 года рост экономики увеличится и, по предварительной оценке, будет выше 3%.

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Как сообщалось ранее, Нацбанк сохранил прогноз роста украинского ВВП в 2020 году на уровне 3,5%. Согласно существующей информации, МВФ ожидает роста украинской экономики в 2020 году на уровне 3%, а Всемирный банк прогнозирует рост в размере 3,7%.