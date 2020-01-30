Объем вложений нерезидентов в ОВГЗ вырос на 1,1 млрд грн

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В Нацбанке сообщили, что объем вложений нерезидентов в ОВГЗ вырос на 1,1 млрд грн.

В Национальном банке Украины сообщили, что объем вложений иностранцев в облигации внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) по итогам еженедельного аукциона увеличился на 1,1 млрд грн до 122,9 млрд грн, информирует enovosty.com/news.

Согласно сообщению Нацбанка, с начала этого года объем вложений нерезидентов в ОВГЗ увеличился на 7,1 млрд грн (+6,1%). Таким образом общий объем вложений иностранцев в украинские ОВГЗ составил 122,9 млрд грн, а доля нерезидентов на рынке гособлигаций достигла 15%.

Ранее сообщалось, что в 2019 году Минфин на ОВГЗ-аукционах разместил облигации внутреннего государственного займа на сумму в размере 227,552 млрд грн, что в 3,5 раза превышает аналогичный показатель за 2018 год. Объем вложений иностранцев в ОВГЗ Украины в 2019 году увеличился на 109 млрд грн (в 18 раз) до 115,8 млрд грн.

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