Нацбанк снижает учетную ставку до 11% годовых

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В Нацбанке сообщили, что с 31 января снижают учетную ставку на 2,5 п.п. до 11% годовых

В Национальном банке Украины сообщили, что продолжают политику смягчения монетарной политики. И в связи с этим 31 января Нацбанк снизит размер учетной ставки на 2,5 п.п. до 11% годовых, информирует enovosty.com/news.

В сообщении НБУ также говорится, что в 2019 году учетная ставка снижалась четыре раза — в июле, сентябре, октябре и декабре. В Нацбанке также сообщают, что в прошлом году потребительская инфляция уменьшилась до самого низкого уровня за последние шесть лет и составила 4,1%.

Таким образом регулятор достиг инфляционной цели, которую декларировал в 2015 году (5% плюс/минус 1 п. п.).

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В НБУ отметили, что укрепление гривни привело к замедлению инфляции в 2019 году, несмотря на растущий потребительский спрос. Напомним, в декабре прошлого года Нацбанк снизил учетную ставку до 13,5% годовых.