Отчитаться за каждую копейку: В Украине может закрыться десять банков

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В Украине опять пачками могут закрываться банки, так как финучреждениям придется раскрыть всю подноготную

Уже скоро Национальный банк Украины узнает абсолютно всё о владельцах банков нашей страны. Для этого регулятор около недели назад утвердил постановление № 149, который 28 декабря был опубликован на официальном сайте. Проанализировав документ, можно утверждать, что это будет самая настоящая разведка, в результате которой украинские финучреждения должны будут отчитаться и за средства акционеров, и за все свои деньги. Рассказать придется и о том, откуда появились деньги, и о том, насколько они чистые. Исключения сделаны только для юридических лиц. Так, документы с подтверждениями не нужны для публичных компаний, которые имеют инвестиционный рейтинг, информирует enovosty.com/news.

С людьми будет много трудностей и субъективизма. Им придется показать все декларации и прочие доказательные документы, которые бы доказали, что деньги в банке «чистые», за них заплатили необходимые налоги. Исключение — люди, которые владеют средствами без перерывов на протяжении пятнадцати лет и на эти деньги не претендовали третьи лица. Эксперты говорят о том, что такие инновации довольно полезны, так как помогут «очистить» банковскую систему. Вот только есть и «черная сторона» этой ситуации — может начаться новая волна «банкопада».

Напомним, ранее в НБУ рассказали о том, что в этом году банки показали рекордный за длительный период времени доход.