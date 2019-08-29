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В Украине успешно возобновился рост банковских активов

Главная » Последние новости » Финансовые новости » В Украине успешно возобновился рост банковских активов
 
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В НБУ сообщили, что во втором квартале 2019 года рост банковских активов успешно возобновился

В Национальном банке Украины сообщили, что благодаря увеличению розничного кредитования во втором квартале 2019 года успешно возобновился рост банковских активов, информирует enovosty.com/news.

В сообщении НБУ отмечается, что гривневые корпоративные кредиты во втором квартале выросли на 3,1%. Долларизация кредитного портфеля заметно сократилась, а гривневые депозиты населения продолжают расти.

В Украине успешно возобновился рост банковских активов

По данным НБУ, благодаря стабильному росту подоходного потребительского кредитования банковский сектор второй год подряд имеет высокую рентабельность.

Читайте: Немецкий Commerzbank высоко оценивает работу НБУ по стабилизации банковского сектора Украины

В I полугодии чистая прибыль составила 31 млрд грн, значительно превысив аналогичный показатель в 2018 г. По мнению экспертов, в среднесрочной перспективе доходность банковского сектора останется на высоком уровне.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 155

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