НБУ планирует постепенно снижать учетную ставку

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В Нацбанке сообщили, что планирует постепенно снижать учетную ставку

Во время заседания Комитета по вопросам монетарной политики Национального банка Украины, члены комитета отметили, что на сегодня макроэкономическая ситуация является благоприятной и способствует продолжению смягчения монетарной политики, начатого в апреле этого года, информирует enovosty.com/news.

Согласно базовому прогнозному сценарию, в случае постепенного снижения учетной ставки ее фактическое значение будет оставаться все равно на достаточно высоком уровне. При данной ситуации инфляция должна составить 5% к концу 2020 года. По мнению членов комитета, влияние устойчивого роста спроса на инфляцию должно компенсироваться ситуацией на валютном рынке.

Состояние финансового рынка Украины после некоторого роста волатильности в мае и июне благоприятна. Компании и население активно учатся реагировать на плавающий обменный курс и эффективно реагируют на его изменения, что положительно влияет на инфляционные ожидания. Об этом говорят данные последних проведенных опросов. У населения и предприятий значительно улучшились инфляционные ожидания.