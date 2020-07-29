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Игорь Чаленко рассказал о возможности достижения роста ВВП в 2021 году

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Игорь Чаленко рассказал о возможности достижения роста ВВП в 2021 году
 
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Кабмин прогнозирует, что в 2021 году рост ВВП составит 4,6%.

С вопросом относительно возможности достижения роста ВВП в 2021 году и достижения показателя в размере 4,6% «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к главе Центра анализа и стратегий Игорю Чаленко, информирует enovosty.com/news.

Игорь Чаленко сообщает, что сейчас есть разные прогнозы

«Конечно, принятые во время заседания правительства макропоказатели — это оптимистический вариант. Поскольку даже недавний прогноз Международного валютного фонда предсказывал рост в следующем году всего 1,1%. И этот рост в 4 раза меньше, чем закладывает правительство.

C этих макроэкономических прогнозов у нас дальше начинается работа над государственным бюджетом. И это свидетельствует о том, что уже сейчас на начальном этапе мы видим проблемы в планировании. Поскольку те 4,6% не просто оптимистические, а они в нынешних условиях нереальны. И мы еще не знаем, будет ли у нас следующая волна коронакризиса осенью и каким образом это повлияет на украинскую экономику и ряд других факторов, которые не дают возможности прогнозировать столь оптимистические цифры в следующие года.

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В то же время в принятых макропоказателях сальдо внешнеэкономической торговли у нас ухудшается с 2021г. по 2023г. на 60%. То есть если мы в 2021 году будем иметь «-10 млрд», то в 2023 году правительство прогнозирует «-16 млрд долл». Таким образом импорт будет увеличиваться гораздо быстрее, нежели экспорт. И, соответственно, ни о каком должном развитии украинской экономики не может идти речи», — сообщает Игорь Чаленко


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 11

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