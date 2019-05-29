Мингарелли рассказал об условии, необходимом для получения финансовой помощи от ЕС

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Хьюг Мингарелли сообщил, что сотрудничество с МВФ является необходимым условием для получения финансовой помощи от ЕС

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли сообщил, что сотрудничество с МВФ является необходимым условием для получения макрофинансовой помощи от ЕС, информирует enovosty.com/news.

«МВФ — одно из условий. Украина должна находиться в программе с МВФ, чтобы получить нашу макрофинансовую поддержку», — сказал Мингарелли.

Напомним, ранее ЕС подтвердил, что введение нового энергорынка является условием получения 500 млн евро макрофинансовой помощи.

Для предоставления макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро ЕС выдвинул Украине и другие требования. В частности, Украине необходимо запустить автоматическую проверку е-деклараций и принять среднесрочный план реформирования Налоговой и Таможенной служб. Также Украина должна принять закон об автоматизированных экономических операторах и закон по борьбе с отмыванием денег.

По мнению экспертов, получение следующего транша находится под угрозой, так как в ближайшее время в Украине некому будет заниматься реализацией всех этих требований.