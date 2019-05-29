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Мингарелли рассказал об условии, необходимом для получения финансовой помощи от ЕС

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Мингарелли рассказал об условии, необходимом для получения финансовой помощи от ЕС
 
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Хьюг Мингарелли сообщил, что сотрудничество с МВФ является необходимым условием для получения финансовой помощи от ЕС

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли сообщил, что сотрудничество с МВФ является необходимым условием для получения макрофинансовой помощи от ЕС, информирует enovosty.com/news.

«МВФ — одно из условий. Украина должна находиться в программе с МВФ, чтобы получить нашу макрофинансовую поддержку», — сказал Мингарелли.

Напомним, ранее ЕС подтвердил, что введение нового энергорынка является условием получения 500 млн евро макрофинансовой помощи.

Мингарелли рассказал об условии, необходимом для получения финансовой помощи от ЕС

Для предоставления макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро ЕС выдвинул Украине и другие требования. В частности, Украине необходимо запустить автоматическую проверку е-деклараций и принять среднесрочный план реформирования Налоговой и Таможенной служб. Также Украина должна принять закон об автоматизированных экономических операторах и закон по борьбе с отмыванием денег.

По мнению экспертов, получение следующего транша находится под угрозой, так как в ближайшее время в Украине некому будет заниматься реализацией всех этих требований.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 454

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