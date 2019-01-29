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«Убьет всю инициативу»: Финансист назвал самую большую проблему с монетизацией субсидий

Главная » Последние новости » Финансовые новости » "Убьет всю инициативу": Финансист назвал самую большую проблему с монетизацией субсидий
 
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В Украине после введенной инициативы может серьезно пострадать финансовая дисциплина

Бывший министр финансов Украины Александр Данилюк считает, что монетизация субсидии в стране увеличит уровень неуплаты населения за энергоресурсы, потому долги за потребленные услуги будут со временем увеличиваться. По словам министра, реформа может в будущем стать причиной для серьезных проблем с финансовой дисциплиной. В результате, по прогнозу финансиста, это полностью убьет саму инициативу, информирует enovosty.com/news.

В результате, Александр Данилюк считает, что в стране будут вынуждены вернутся к другой, более подходящей и продуманной системе выделения субсидий для населения. Эта модель заключается в том, что средства сначала будут использовать для энергоресурсов, а уже сбережения пойдут для собственных нужд потребителей.

Эксперт уверен в том, что субсидии и правда необходимо монетизировать, но остается главный вопрос в том, как именно это правильно сделать. Тем не менее, предложенная сейчас модель, по словам Данилюка, слишком рискованная, потому её необходимо изменить.

Напомним, ранее «Экономические Новости» сообщали о том, что монетизация субсидий в Украине должна быть полностью завершена уже до конца этого года.

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Автор: Оксана Ельченко
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