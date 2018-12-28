В Ощадбанке рассказали о механизме монетизации субсидий

Главная » Последние новости » Финансовые новости » В Ощадбанке рассказали о механизме монетизации субсидий В Ощадбанке рассказали о механизме монетизации субсидий

Закрыть Отправить

В Ощадбанке рассказали о процессе монетизации субсидий и сообщили, что готовы к приходу новых клиентов

С 1 января этого года украинцы смогут монетизировать субсидии. Граждане, которые в первый раз обращаются за государственной помощью по оплате услуг ЖКХ, получат субсидии в денежной форме в первую очередь. На протяжении года монетизировать субсидии смогут все получатели государственной финансовой помощи, — сообщает UBR, информирует enovosty.com/news.

Финансовым учреждением, обеспечивающим обслуживание данной государственной программы, является Ощадбанк. Банк уже готов к принятию новых клиентов.

Каждому субсидианту сначала создадут персональный аккаунт, а позже и личный счет, на который будут перечисляться сэкономленные с субсидий денежные средства. В конце года оставшиеся после оплаты услуг за коммуналку деньги можно будет снять со счета и забрать наличными.

Также в Ощадбанке сообщили, что банк уже является уполномоченными финансовым учреждением по другим государственным программам, таким как обслуживание Оптового рынка электроэнергии и программы соцпомощи.

Читайте: Конец угольной эпохи: Германия закрывает последнюю шахту