Украинские банки показали рекордную прибыль

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Украинские банки показали рекордную прибыль Украинские банки показали рекордную прибыль

Закрыть Отправить

В последний год показатели банковского сектора в Украине улучшились сразу в одиннадцать раз

Украинский банковский сектор за одиннадцать месяцев этого года получил прибыль 20 миллиардов гривен, что в сразу в одиннадцать раз превышает аналогичный показатель такого же периода прошлого года. Информацией об этом поделилась заместительница главы Нацбанка Екатерина Рожкова, информирует enovosty.com/news.

«Мы уже говорили, что банковский сектор в этом году получит прибыль, которая может стать рекордной за более чем десятилетие. И главное — настоящей», – написала на странице в Facebook Екатерина Рожкова.

Кроме того, заместительница Смолия рассказала о том, что такие успехи будут продолжаться и в следующем году. По её словам, банковский сектор Украине постепенно, но все же уверенно начинает процесс восстановления.

Читайте: Банки вывернут на изнанку. Финансисты больше не смогут прятать подноготную

Напомним, украинским банкам вскоре придется быть более открытыми и с государством, и с клиентами.