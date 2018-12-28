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Розенко сообщил о повышении пенсий 2 миллионам человек с 1 января

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Розенко сообщил о повышении пенсий 2 миллионам человек с 1 января
 
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Вице-премьер сообщил о перерасчете с 1 января 2019 года пенсий украинским гражданам

С 1 января 2019 года 2 миллионам гражданам Украины будут повышены пенсии. Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко , информирует enovosty.com/news.

Перерасчет пенсий будет осуществлен гражданам, возраст которых достиг 65 лет, а трудовой стаж составляет 30 лет для женщин и 35 лет – для мужчин.

Розенко сообщил о повышении пенсий 2 миллионам человек с 1 января

Вице-премьер также сказал, что повышение пенсии для остальных граждан будет осуществлено с 1 марта 2019 года. Планируется, что данный перерасчет коснется 11 млн украинцев. Также Розенко сообщил, что новый перерасчет будет “осовременен” и привязан к новым размерам зарплат.

Читайте: С марта 2019 года пенсии будут повышаться автоматически — вице-премьер

Напомним, ранее вице-премьер-министр сообщал, что с 1 марта 2019 года «осовременивание» пенсий будет осуществлять автоматически


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 175

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