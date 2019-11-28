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Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины вырос до $35 млрд

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины вырос до $35 млрд
 
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Объем прямых иностранных инвестиций в экономику страны увеличился на 5,5%, до 34,7 млрд долл.

В Украине объем прямых иностранных инвестиций в экономику страны за январь-сентябрь 2019 года увеличился на 5,5%, до 34,7 млрд долл, информирует enovosty.com/news.

Согласно данным Государственной службы статистики, в Украину поступило 1,7 млрд долл. Наибольший рост инвестиций был зафиксирован из Кипра (761 млн долл.), Нидерландов (438 млн долл.), Швейцарии (133 млн долл.) и Германии (90 млн долл).

Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины вырос до $35 млрд

По данным Нацбанка, поступления иностранных инвестиций в экономику страны за 2018 год составили 2,5 млрд долл. 60% из всех прямых иностранных инвестиций были направлены в реальный сектор.

Читайте: Украина резко взлетела в "зеленом" рейтинге инвестиционной привлекательности


Автор: Оксана Ельченко
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