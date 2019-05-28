Иван Компан рассказал, как присоединение Украины к глобальному депозитарию повлияет на фондовый рынок страны

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Украинский фондовый рынок присоединился к международному депозитарию Clearstream, что упростит доступ иностранцев к гособлигациям

С вопросом относительно влияния присоединения к международному депозитарию на фондовый рынок и экономику страны “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, профессору Эдинбургской бизнес-школы Ивану Компану, информирует enovosty.com/news.

Иван Компан сообщает, что украинский фондовый рынок станет ликвиднее, а процедура проведения торгов упростится, что может привести к снижению доходности гособлигаций.

«С точки зрения торговли на рынке ценных бумаг, то чем инфраструктура лучше работает, тем это лучше для рынка», — говорит эксперт.

Относительно влияния присоединения украинского фондового рынка к международному депозитарию на экономику Украины, то Иван Компан отмечает, что нельзя однозначно сказать, как эти инвестиции повлияют на экономику страны

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«Потому, что те деньги, которые инвестируются в ОВГЗ, являются очень спекулятивным и высокорисковым капиталом, который позволяет Украине в краткосрочной перспективе пережить очень непростые времена. А в долгосрочной перспективе же этот капитал ничего не дает», — сообщает эксперт.