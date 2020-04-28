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В Нацбанке ответили на основные вопросы по новым правилам денежных переводов

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В Нацбанке ответили на основные вопросы по новым правилам денежных переводов, которые вступят в силу с 28 апреля

С 28 апреля 2020 года вступают в силу новые требования для осуществления платежей в соответствии с Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», информирует enovosty.com/news.

В то же время, по сообщению НБУ, это никак не повлияет на большинство обычных операций по переводу денег. Проблем с дистанционной оплатой коммунальных услуг, оплатой налогов, товаров и услуг или другими обычными переводами граждан, в частности с карты на карту, не будет возникать. Чтобы подробнее объяснить нормы закона, Национальный банк подготовил ответы на самые актуальные вопросы по этому поводу.

Если гражданин имеет 10000 гривен, которые хочет передать родственнику или знакомому, как он должен это сделать и идентифицироваться? Надо ли идти в отделение банка и с какими документами?

НБУ: Если гражданин имеет эти средства на своем счете, то лучше провести безналичный перевод средств на счет знакомого или родственника. Такие платежи осуществляются, как и раньше, без ограничений по сумме. Ведь владельцы банковских счетов уже идентифицированы и верифицированы банками, которые открывали им такие счета. Такую уплату просто и удобно можно осуществить удаленно с помощью дистанционных сервисов банка. Если же гражданин имеет только наличные средства — тогда этот платеж можно сделать:
— в отделении банка, имея с собой паспорт;
— через устройства с функцией приема наличных — терминалы самообслуживания, банкоматы (далее — ПТКС), которые технологически смогут обеспечить верификацию плательщика. Если это, например, ПТКС банка, в котором плательщик имеет карточку, тогда банк сможет верифицировать его с помощью такой карточки. В любом случае финансовые компании имеют достаточно времени, чтобы оборудовать ПТКС различными техническими возможностями. Ведь Национальный банк установил длительный переходной период — до конца 2020 года.

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Если переводишь средства родственнику, необходимо ли делать перевод на сумму менее 5000 гривен? Как часто можно проводить расчеты по 5000 гривен?

НБУ: Безналичные платежи с карты на карту или со счета на счет, как и раньше, можно осуществлять без каких-либо ограничений, и дробить платежи на части не требуется. Владельцы банковских счетов, к которым привязаны платежные карточки, и сейчас уже достаточно идентифицированны. Банки располагают информацией о каждом владельце счета и владельце карточки. Они знают привычные операции по истории его платежей, имеют информацию, которую он сам предоставил банку, открывая счет. Кроме того, обычные операции граждан на небольшие суммы не являются объектом финансового мониторинга. Ведь это — низкорисковые операции, банк их не будет тщательно проверять.

Новый закон подчеркивает важность анализ рисковых и крупномасштабных операций на сумму более 400 000 гривен. Более того, Национальный банк никогда не требовал, чтобы клиенты банков предоставляли информацию об источниках происхождения средств по обычным операциям на небольшие суммы.

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Заблокируют ли платежную карту, если клиент дважды за день получил на нее по 5000 гривен от родственника или знакомого?

НБУ: Нет. Зачисление на карточные счета клиентов — то есть обычные операции украинцев — не являются объектом проверок для финансового мониторинга. Такие низкорисковые операции не интересуют банки. Цель закона вовсе в другом. Банки, в соответствии с требованиями нового закона, должны акцентировать внимание на самых высоких зонах риска — рискованных и крупномасштабных операциях на сумму более 400 000 гривен.

Однако финансовые учреждения должны выполнять некоторые технические требования закона, например, присвоить каждой операции свой уникальный номер. Для этого они будут иметь достаточно времени, ведь будет установлен длительный переходный период — до конца 2020 года. За это время они смогут выполнить все технические моменты.

Если гражданин хочет осуществить расчет в отделении банка наличными средствами на сумму более 5000 гривен, имея при себе паспорт, должен ли он подтвердить их происхождение?

НБУ: Нет, не должен. Национальный банк никогда не требовал, чтобы клиенты банков предоставляли информацию об источниках происхождения средств по обычным операциям на небольшие суммы. Гражданам не надо для каждого небольшого платежа иметь при себе справку о доходах или другие документы. Это касается не только перевода средств другим гражданам и оплаты товаров и услуг, но и перевода средств на свой счет. Подтверждать происхождение средств надо только во время больших — более 400 000 гривен — операций.

Необходима ли идентификация при переводе средств через терминалы самообслуживания на карту, например, 10000 гривен?

НБУ: Такой платеж можно сделать в отделении банка, имея с собой паспорт или через ПТКС, что технологически может обеспечить верификацию плательщика (считать данные с его карточки). Если ПТКС имеет следующие технологические функции, тогда можно спокойно совершить сделку на ту сумму, которая нужна клиенту. Если нет, тогда в ПТКС будет установлен лимит и клиент просто не сможет осуществить сделку на сумму более 5000 гривен.

Нужна ли идентификация при переводе с карты на другую карту 10000 гривен?

НБУ: Нет, не нужна. Ведь все держатели карт уже идентифицированы банками. Они спокойно могут осуществлять переводы, как и раньше, без всяких ограничений. Банки уже имеют информацию о них, знают привычные операции по истории платежей и тому подобное.

А как насчет пополнения кредитки через терминал?

НБУ: Это возможно. До 5000 гривен в ПТКС можно пополнить наличными счет или карту без идентификации плательщика. От 5000 гривен — через банковское отделение или ПТКС, что технологически может обеспечить верификацию плательщика (считать данные с его карточки).

Как быть с переводом из-за границы на валютный счет? Есть ли лимиты, ограничения?

НБУ: Поскольку речь идет о валютном счете у уже идентифицированного банком клиента, то никаких лимитов по зачислению средств на счет валютным законодательством или законодательством по финансовому мониторингу не установлено.


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 95

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