В Украине рынок электронных денег вырос вдвое

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В НБУ сообщили, что в 2019 году рост количества выпущенных электронных денег увеличился в 2,5 раза

В Национальном банке Украины сообщили, что рынок электронных денег вырос более чем вдвое, информирует enovosty.com/news.

По мнению аналитиков НБУ, рост рынка электронных денег обусловлен увеличением интереса к новому платежному инструменту. В 2019 году рост количества выпущенных электронных денег увеличился в 2,5 раза и составил 203 млн грн. А объем трансакций с электронными деньгами увеличился в 2,3 раза и достиг 16,7 млрд грн.

Рост количества электронных кошельков составил 18%, а общее число электронных кошельков составило 74 млн штук.

В Нацбанке сообщили, что максимальный объем денежных средств, который хранится на пополняемом электронном устройстве, составляет 14000 грн, а на непополняемом электронном устройстве — 4000 грн.