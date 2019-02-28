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Повышение минимальной заработной платы возможно при условии роста экономики, — Руслан Бортник

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Повышение минимальной заработной платы возможно при условии роста экономики, - Руслан Бортник
 
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В Кабинете министров Украины анонсировали запуск программы по повышению минимальных зарплат в ближайшие годы. Рост доходов украинцев, по плану правительства, должен увеличиться примерно в 2 раза, а «минималку» планируется повысить со 150 до 300 долларов

С вопросом относительно влияния повышения минимальных зарплат на экономику страны и жизнь обычных граждан “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, директору Украинского института анализа и менеджмента политики Руслану Бортнику, информирует enovosty.com/news.

Руслан Бортник сообщает, что повысить минимальные заработные платы в 2 раза возможно только в том случае, если экономика Украины будет показывать рост хотя бы в районе 10%

«Ну, безусловно, это предвыборный трюк, так как ничего не мешало правительству сделать это раньше, если оно действительно планировало это сделать. Сегодня же есть четкое понимание того, что это сделать сегодняшнее правительство уже не сумеет. И поэтому можно обещать что угодно сделать завтра, когда ты уже не будешь у власти и более того, сможешь даже критиковать тех людей, которые придут вместо тебя. Их можно критиковать за то, что они не сделали то, что ты обещал.

Скорее всего, это предвыборное обещание. И достигнуть его можно только, в принципе, если экономика будет показывать рост хотя бы в районе 10%. Просто увеличение минимальной заработной платы мы уже наблюдали. Техническое повышение минимальной заработной платы означает увеличение финансовой нагрузки на предпринимателей и в целом не поменяет качество жизни украинцев. Рост зарплат невозможен без такого же аналогичного роста экономики», — сообщает эксперт.

Читайте: Коммунистические методы управления украинского правительства


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 77

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