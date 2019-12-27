Кабмин за четыре месяца передал на приватизацию 530 госпредприятий

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Премьер-министр Украины сообщил, что правительство за четыре месяца передало на приватизацию 530 госпредприятий

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что Кабмин за четыре месяца передал на приватизацию 530 государственных предприятий, информирует enovosty.com/news.

Гончарук отметил, что за четыре месяца работы правительство на приватизацию было передано больше гособъектов, чем за весь период независимости нашей страны. По мнению премьер-министра, передача государственных объектов на приватизацию позволит привлечь инвестиции в страну и увеличить зарплаты сотрудникам.

Гончарук также подчеркнул, что в 2020 году продажи будут осуществляться через аукционы на «ProZorro.Продажі».

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