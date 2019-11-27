В Нацбанке рассказали о перспективах дальнейшего сотрудничества с МВФ

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Яков Смолий сообщил, что Украина продолжает переговоры с МВФ относительно новой программы

Глава Национального банка Украины Яков Смолий сообщил, что украинская сторона продолжает переговоры с миссией Международного валютного фонда относительно новой программы, информирует enovosty.com/news.

Смолий отметил, что переговоры с МВФ продолжаются и Украина надеется на их успешное завершение. В настоящее время проходят консультации в США и результаты ожидаются уже в ближайшее время.

Напомним, миссия МВФ находилась в Украине в ноябре 2019 года и вела переговоры с украинскими властями относительно новой программы расширенного финансирования. В Нацбанке потенциальный объем новой программы оценили в 5-10 млрд долларов и сообщили о возможном получении первых 2 млрд уже до конца этого года.

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