В МВФ рассказали, что может помочь Украине увеличить рост экономики

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В МВФ предоставили отчет, в котором порекомендовали Украине, как можно ускорить экономический рост

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) объявила о завершении своей работы. Глава миссии МВФ Рон ван Роден представил отчет, в котором обратился к Украине с призывом открыть рынки, усилить конкуренцию, ускорить структурные реформы, а также снизить роль государства в экономике, информирует enovosty.com/news.

В МВФ сообщили, что, несмотря на существенный прогресс в создании антикоррупционных институтов, ощутимых результатов ещё не достигнуто. Росту экономики препятствует слабая бизнес-среда, высокий уровень коррупции и доминирование неэффективных государственных предприятий.

Рон ван Роден выделил ключевые факторы, которые оказывают позитивное влияние на экономический рост в Украине: гибкий обменный курс, обеспечение независимости Нацбанка, накопление резервов, судебная реформа, защита финансовой стабильности, проведение денежно-кредитной политики, направленной на снижение инфляции

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