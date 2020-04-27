Уже третью неделю подряд продолжается снижение цен на овощи борщевого набора, — НБУ

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В Нацбанке сообщили, что цены на овощи борщевого набора снижаются уже третью неделю подряд

В экономическом обзоре недели НБУ сообщается, что в течение прошлой недели цены на овощи борщевого набора, лекарства и топливо постепенно снижались. В то же время, набладалось увеличение стоимости доставки блюд из ресторанов, информирует enovosty.com/news.

В НБУ отметили, что уже третью неделю подряд продолжается снижение цен на овощи борщевого набора, хотя для апреля

более характерно подорожание этих овощей. Также наблюдалось снижение цен на лимоны и чеснок.

Кроме снижения цен на некоторые категории продовольственных товаров, на прошлой неделе уменьшались цены на лекарства, что, по мнению экспертов, может объясняться усилением гривни. Также продолжается постепенное снижение цен на топливо, что вызвано снижением мировых цен

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Однако в экономическом обзоре НБУ отмечается, что на прошлой неделе было зафиксировано увеличение стоимость доставки продукции из заведений общественного питания, что, по мнению экспертов, может быть вызвано повышением спроса на Пасхальные праздники