Нам нужно ценить ту программу МВФ, которая у нас есть, — Александр Палий

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Нам нужно ценить ту программу МВФ, которая у нас есть, - Александр Палий Нам нужно ценить ту программу МВФ, которая у нас есть, - Александр Палий

Закрыть Отправить

В Министерстве финансов Украины сообщили, что министерство ожидает от МВФ до конца 2020 года два транша на общую сумму 3,5 млрд долл.

С вопросом относительно возможности получения Украиной в этом году денежных средств от МВФ «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к кандидату политических наук Александру Палию, информирует enovosty.com/news.

Александр Палий сообщает, что все будет зависеть от принятия банковских законопроектов и задействованности судебной системы в возникших манипуляциях

«Потому что мы видим, что было много дискредитирующих судебных решений. Вот если их не будет и закон будет работать, то тогда, возможно, выделение транша МВФ. Он Украине сейчас чрезвычайно нужен, потому что в нынешних условиях позволит пройти без глобальных потрясений эту очень тяжелую ситуацию.

И сейчас важно сказать, что есть огромный спрос на деньги Международного Валютного Фонда, куда подаются десятки новых стран. Потому что конкуренция за деньги МВФ очень серьезная. И нам нужно ценить ту программу, которая у нас есть, и возможность подписания новой программы. Потому что в мире сейчас очень сложно получить деньги под 3%, тем более для финансирования бюджета», — говорит Александр Палий

Читайте: У Нацбанка достаточно денежных средств, чтобы держать курс гривны, - Александр Палий