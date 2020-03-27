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В Украине платежный баланс был сведен в профицитом в размере 0,6 млрд долл

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В Нацбанке сообщили, платежный баланс за январь был сведен в профицитом в размере 0,6 млрд долл

В Национальном банке обнародовали макроэкономический и монетарный обзор, согласно которому январский платежный баланс был сведен с профицитом в размере 0,6 млрд долл, информирует enovosty.com/news.

Ожидаемое сокращение денежных поступлений от транзита природного газа было компенсировано уменьшением дефицита торговли товарами. Экспорт товаров в январе увеличился на 2,3% благодаря рекордным поставкам кукурузы и подсолнечного масла. Также возобновился рост экспорта железной руды, в частности, в Китай.

Импорт товаров в январе уменьшился на 1,7% за счет приостановления импорта продукции машиностроения. Кроме того, продолжает сокращаться объем импорта энергоносителей. Снизился импорт нефтепродуктов как за счет физических объемов из-за приостановления отгрузок дизтоплива из Беларуси и российских нефтеперерабатывающих заводов,
так и из-за сохранения низких цен. Теплая погода вызвала сокращение объемов закупок угля. Зато высокий потребительский спрос и обменный курс гривны способствовали дальнейшему росту импорта продовольственных и
промышленных товаров.

В отличие от предыдущих лет в январе этого года наблюдался приток капитала в размере 0,3 млрд долл. Приток капитала был обеспечен прежде всего выпуском 10-летних еврооблигаций и поступлениями от продажи гривневых ОВГЗ нерезидентам. В то же время, частный сектор наращивал внешние активы и уменьшал свои краткосрочные обязательства. Существенно выросли активы банковской системы на фоне погашения правительством ОВГЗ в иностранной валюте. Благодаря профициту сводного платежного баланса (0,9 млрд долл.) увеличились международные валютные резервы и по состоянию на конец января составили 26,3 млрд долл.

Читайте: Слава кукурузе: Металлурги и аграрии спасли платежный баланс


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 83

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