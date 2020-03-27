В Украине инфляция в январе замедлилась на 0,9%

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В Украине инфляция в январе по сравнению с декабрем замедлилась на 0,9%

В Национальном банке Украины сообщили, что в январе 2020 года потребительская инфляция в годовом измерении замедлилась до 3,2% (с 4.1% в декабре). В месячном измерении цены выросли на 0,2%, информирует enovosty.com/news.

Инфляция в годовом измерении вышла за нижнюю границу целевого диапазона, который устанавливался на уровне

5% ± 1%. Снижению инфляции способствовали укрепление гривны и уменьшение мировых цен на энергоносители.

Эти факторы перевесили влияние высоких темпов роста потребительского спроса и заработных плат. Ослаблению

инфляционного давления также способствовало улучшение инфляционных ожиданий респондентов. В результате рост инфляции замедлился до 3,2%