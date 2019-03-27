Украина держит курс на либерализацию валютного законодательства , — Сергей Васьков

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7 февраля вступил в действие Закон Украины «О валюте и валютных операциях». С вопросом о положительных эффектах от реализации положений нового закона для бизнеса и граждан «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, исполнительному директору лизинговой компании ЭСКА Капитал Сергею Васькову

Сергей Васьков сообщает, что введение закона «О валюте и валютных операциях» показывает всем миру, что Украина держит курс на либерализацию валютного законодательства , информирует enovosty.com/news.

«Этот закон принят в рамках сотрудничества Украины с международными организациями и нашими западными партнерами, которые требуют от нас валютной либерализации, укладывающейся в логику современного мира. Поэтому те положения, которые там есть являются тактическими шагами Украины, показывающими всему мировому рынку и иностранным инвесторам тот факт, что мы держим курс на либерализацию нашего валютного законодательства.

К сожалению, пока мы двигаемся мелкими шагами, облегчая работу как бизнесу, так и населению. Однако при этом, сделав каждый шаг, мы оглядываемся и смотрим, какой эффект это имеет для нашей внутренней экономики. Этот закон не отменяет все ограничения которые есть, но он закладывает фундамент для постепенного внедрения новых изменений.

Если мы возьмем декрет Кабмина, принятый в 1993 году, то мы увидим, что там было запрещено все, что не разрешено. Здесь прямо в законе, а именно в статье 3 пункт 5, указана норма, согласно которой разрешено все, что не запрещено. То есть новый закон кардинально изменил и преобразовал отечественные нормы валютного законодательства в соответствии с нормами западного права, что конечно является очень позитивным моментом.

Что касается каких-то изменений для населения, то, согласно новому закону, были внесены следующие положения:

Первое, это изменение лимита инвестирования с 50 000$ до 50 000 евро. Если в прошлом году Нацбанк ввел возможность инвестировать за рубеж до 50 000 $, при необходимом получении лицензии через уполномоченные банки, то сейчас эту лицензию отменили, а лимит увеличили с 50 000$ до 50 000 евро. Важной проблемой, сопровождающей эту возможность инвестирования, является отсутствие четких рекомендаций в постановлении относительно возможности, например, приобретения объекта свыше 50 000 евро. То ли необходимо идти в Нацбанк, либо необходимо обращаться в Минфин или в Налоговую инспекцию. В постановлении этот момент не указан совсем. Но то, что отменили лицензию и банк просто выставляет лимит является важным позитивным моментом;

Второе, это онлайн-покупка валюты. Этого нововведения все очень ждали и оно облегчает жизнь населению. Это удобно. К сожалению, сразу это все не заработает, потому что банкам придется подтянуть программное обеспечение. Но тем не менее, это есть и оно работает. Не надо ходить по обменникам и можно просто приобретать валюту не выходя из дома.

Что касается бизнеса, то самое главное упрощение для экспортеров – это увеличение сроков расчетов по экспортно-импортным контрактам от 180 дней до 360 дней, что является очень важным моментом для тех компаний, которые торгуют например, с Китаем. Когда они разместили заказы и должны перечислить предоплату или полную оплату, то очень сложно успеть компаниям произвести товар и перечислить оплату в течении 180 дней. А если взять еще более отдаленные страны, такие как, например, Австралия или Япония, то украинским компаниям было очень тяжело вложиться в 180 дней. Благодаря новому закону, сейчас это стало намного проще.

Важным моментом является сокращение нормативных актов для бизнеса. Раньше этих всех постановлений и нормативных актов, регулирующих валютные отношения, было более пятидесяти штук. Сейчас их осталось всего около 8 нормативных актов. И для юристов работы гораздо меньше, и понять как это все работает стало гораздо проще. А сами нормативные акты прописаны на достаточно высоком уровне.

Также очень удобно, что отменили валютный контроль по мелким операциям. Если раньше валютный контроль был необходим по небольшим операциям, то сейчас по операциям в пределах 150 000 грн валютный контроль не нужен. Регулятор решил, что осуществляя такие мелкие операции, невозможно финансировать терроризм и отмывать деньги. Банки же, конечно, будут все равно перестраховываться, потому что зная, какой у нас сейчас строгий регулятор, будут требовать от клиентов разъяснение операций. Но, скорее всего, отмена этого валютного контроля сильно упростит жизнь компаниям.

Отмена регистрации внешних займов является также очень важным шагом, который сильно упростит приток капитала в Украину. То есть компании, которые получают кредиты за рубежом не должны о них отчитываться, что является очень позитивным решением. И в рамках нового закона, компаниям разрешили покупать и накапливать валюту для выплат по внешним займам. Если раньше при покупке валюты необходимо было тут же ее перечислять, то сейчас можно ее накапливать, а уже потом рассчитываться по займам, что также является очень позитивным моментом.

Благодаря новому закону стало возможным хеджирование. Однако оно вряд ли сразу сможет заработать и для этого понадобится какое-то время. Потому что, к сожалению, у нас долгое время рынок был лишен каких-либо сложных финансовых инструментов, распространенных на Западе. Поэтому, скорее всего, компании долго будут привыкать к валютным форвардам. Однако это является очень эффективным инструментом и бизнес к этому обязательно придет.

Появление возможности открывать счета за рубежом является также достаточно важным решением.

Еще важным моментом является то, что физлицам разрешили в договорах страхования жизни вносить платежи в иностранной валюте. Это очень важно для отрасли, потому что у лайфовых страховых компаний был неконкурентоспособным продукт на украинском рынке. Например, когда человек покупал у них полис, то он менял гривну и это фиксировалось. Потом они покупали валюту и это тоже фиксировалось, а у человека возникал валютный риск. Сейчас лайфовые страховые компании получают деньги в валюте и, соответственно, валютного риска у них нет и они могут их вкладывать в различные инструменты, которые также номинированы в валюте, что является очень позитивным моментом и должно оживить эту отрасль», — сообщает эксперт.