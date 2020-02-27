В 2019 году доходы госбюджета увеличились на 7,6%

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В 2019 году доходы госбюджета увеличились на 7,6%, а госдолг сократился до 50% ВВП

В пресс-службе Министерства финансов Украины сообщили, что доходы государственного бюджета в 2019 году по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличились на 7,6% и составили 998,3 млрд грн, информирует enovosty.com/news.

В сообщении говорится, доходная часть государственного бюджета в 2019 году выполнена на 99,1% от планового показателя. В Минфине выделили факторы, которые оказали негативное влияние на выполнение доходной части бюджета. В частности негативное влияние оказали укрепление гривни, уменьшение объемов импорта из-за снижения цен на нефтепродукты и природный газ, снижение объемов добычи природного газа и уменьшение объемов производства табачных изделий

В Министерстве финансов отметили, что дефицит госбюджета в 2019 году находился в границах предельного значения, утвержденного законом «О государственном бюджете Украины на 2019 год», а размер государственного долга по отношению к ВВП значительно снижен. По предварительным данным размер госдолга составил ниже 50% к ВВП, в то время как 2018 году размер госдолга был на уровне 60,9% к ВВП.

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