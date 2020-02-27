Олег Голубенко рассказал о влиянии дефицита госбюджета на экономику страны

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Государственный бюджет Украины за январь 2020 года выполнен с дефицитом в размере 15,214 млрд грн, что на 27,5% выше дефицита за аналогичный период предыдущего года.

С вопросом относительно опасности данной ситуации и мер, которые необходимо предпринять, чтобы улучшить состояние доходной части бюджета, «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к политологу Олегу Голубенко, информирует enovosty.com/news.

Олег Голубенко сообщает, что ситуация очень опасна

«Потому что бюджет планируется на год, а в бюджете планируются не только доходы, но и расходы. Соответственно, из-за тех денег, которые бюджет недополучил в результате невыполнения доходной части бюджета, придется урезать какие-то расходы. Как правило, урезаются расходы не на чиновников и государственный аппарат, а урезаются на социальную сферу, капитальное строительство и на основные затраты государства. И в результате недополучают средства наиболее социально незащищенные слои населения и остальные простые украинцы. Поэтому здесь тенденция очень негативная. И есть тенденция к тому, что возможно и февральские запланированные показатели также не будут выполнены. И их необходимо будет за счет чего-то покрывать. И, как вариант, это опять внешние заимствования. Но с учетом того, что у нас и так выпадает на весну достаточно большое количество выплат по нашим обязательствам и есть задержка с выполнением требований Международного валютного фонда, то данная ситуация может оказать негативное влияние как на экономику в целом, так и на девальвацию национальной валюты. Потому что необходимо будет искать пути выхода.

Как из этого выйти? Необходимо кардинальным образом менять подход к фискальной системе, налогообложению и основным инструментам регулирования экономики. Экономика находится в кризисном состоянии и ее необходимо срочно из этого выводить. И необходимо проводить реальные реформы, а не мнимые. Урезать затраты на государственный аппарат, «затягивать ремни», связанные с государственной службой и функционированием государственного административного аппарата, а не потребителей и жителей Украины», — отмечает Олег Голубенко

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