Курс гривны на межбанке укрепился

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Курс гривны на межбанке укрепился и составил 24,50 — 24,52 гривны за доллар

27 февраля на закрытии межбанковского валютного рынка курс гривны к доллару составил 24,50 — 24,52 гривны за доллар, информирует enovosty.com/news.

По состоянию на 16:59 курсы валют на межбанковском рынке имели следующее значение:

котировка доллара США установилась на уровне 24,50 — 24,52 гривны;

котировка евро установилась на уровне 26,88 — 26,90 гривны.

Напомним, 26 февраля на закрытии межбанка курс гривны к доллару был на уровне 24,59 — 24,61 гривны за доллар, а 27 февраля на открытии межбанка курс гривны к доллару составил 24,60 — 24,62 гривны за доллар