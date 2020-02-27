Курс гривны на межбанке укрепился
Курс гривны на межбанке укрепился и составил 24,50 — 24,52 гривны за доллар
27 февраля на закрытии межбанковского валютного рынка курс гривны к доллару составил 24,50 — 24,52 гривны за доллар, информирует enovosty.com/news.
По состоянию на 16:59 курсы валют на межбанковском рынке имели следующее значение:
котировка доллара США установилась на уровне 24,50 — 24,52 гривны;
котировка евро установилась на уровне 26,88 — 26,90 гривны.
Напомним, 26 февраля на закрытии межбанка курс гривны к доллару был на уровне 24,59 — 24,61 гривны за доллар, а 27 февраля на открытии межбанка курс гривны к доллару составил 24,60 — 24,62 гривны за доллар