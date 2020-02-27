Дефицит госбюджета за 2019 год составил 81 млрд грн

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В Минфине уточнили показатель дефицита государственного бюджета. Согласно опубликованным данным, дефицит госбюджета-2019 составил 81 млрд грн, в то время как ранее сообщалось, что дефицит бюджета страны составляет 78,05 млрд грн

В отчете о выполнении государственного бюджета за 2019 год сообщается, что дефицит государственного бюджета в 2019 году составил 81 млрд грн, информирует enovosty.com/news.

В Минфине отметили, что полученный показатель дефицита госбюджета-2019 соответствует 81,3% запланированного годового значения. В 2019 году приток прямых иностранных инвестиций достиг 2,5 млрд долл.

Согласно сообщению Минфина, 75% полученных иностранных инвестиций было направлено в реальный сектор экономики.

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Государственный долг Украины, по состоянию на 31 декабря 2019 года, составил 74,4 млрд долл., из которого государственный внешний долг достиг 39,4 млрд долл., а государственный внутренний долг находится на уровне 35 млрд долл. Напомним, ранее сообщалось, что дефицит государственного бюджета составлял 78,05 млрд грн.