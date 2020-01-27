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Украинские евробонды приобрели 200 инвестиционных фондов

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Украинские евробонды приобрели 200 инвестиционных фондов
 
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Оксана Маркарова сообщила, что украинские евробонды приобрели 200 инвестфондов из 31 страны

Министр финансов Украины Оксана Маркарова сообщила, что украинские евробонды, которые были выпущены на прошлой неделе, приобрели 200 инвестиционных фондов, информирует enovosty.com/news.

Маркарова отметила, 10-летние евробонды приобрели 200 инвестфондов из 31 страны. Фонды по управлению активами купили 85% еврооблигаций, хедж-фонды приобрели 7% украинских евроооблигаций, пенсионные и страховые фонды — 6%, а банки — 2%.

Украинские евробонды приобрели 200 инвестиционных фондов

Наибольшее количество украинских евробондов купили инвесторы из Великобритании (42%) и Соединенных Штатов Америки (34%). Средства от выпуска еврооблигаций уже поступили на счета Государственного казначейства Украины.

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Маркарова подчеркнула, что благодаря размещению евробондов Украине удалось расширить инвестиционную базу. И теперь среди украинских инвесторов есть как крупные международные инвестиционные фонды, так и небольшие страховые и пенсионные финансовые компании


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 42

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