Павел Розенко: «У пенсионеров сокращается размер социальных пособий из-за политики ограничения субсидий»

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В 2021 году планируется повышение пенсий в пять этапов для различных категорий населения

С вопросом относительно эффективности данных инициатив «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к экс-вице-премьер-министру Украины Павлу Розенко, информирует enovosty.com/news.

Павел Розенко сообщает, что в 2014-2019гг правительством, кроме ежегодной индексации пенсий, реализовывалось множество програм по решению конкретных вопросов отдельных категорий пенсионеров

«Да, тогда нам тоже хотелось все сделать сразу, но мы делали все постепенно. Если вспомнить, то мы провели первый этап пенсионной реформы, ввели систему индексации пенсий и впервые за много лет провели осовременивание пенсий. И более 2 млн украинцев получили ежемесячную надбавку к пенсиям в сумме 1000 грн и выше.

Кроме этого, мы трижды провели перерасчет пенсий, а именно в 2018, 2019 и 2020 годах. Мы решили вопрос о чернобыльских пенсиях для военнослужащих. То есть мы делали системные вещи. К сожалению, два года назад с приходом новой команды к власти все эти инициативы прекратились. И нынешняя власть не продвинулась дальше ни на шаг. Они фактически продолжают реализовывать те программы, которые делали мы.

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Например, в законе написано «первого марта ежегодно проводить осовременивание пенсий». Нынешняя власть это делает. То есть мы подготовили и приняли этот закон. И сейчас уже независимо от власти первого марта должна быть проведена индексация. А в прошлом году власть провалила этот процесс и индексация была осуществлена ​​не первого марта, а на два месяца позже — первого мая. Кроме этого, в этом году меня очень удивил месседж министра финансов, что «мы еще не знаем, когда будет проведена индексация, потому что дата осовременивания пенсий еще дискутируется в правительстве».

Все другие перерасчеты связаны с обычным перерасчетом пенсий в зависимости от прожиточного минимума и касаются небольшого количества пенсионеров. В частности, с первого июля в связи с увеличением минимальной заработной платы должен будет произведен перерасчет пенсий для пенсионеров, которые имеют страховой стаж более тридцати лет для женщин и тридцати пяти лет для мужчин и которые имеют небольшие пенсии. Но это тоже было зафиксировано в законе, который мы приняли. И говорить о том, что при нынешней власти пенсионеров ждет что-то новое и какое-то принципиальное увеличение пенсионных выплат, нет смысла. И более того, из-за политики ограничения субсидий у пенсионеров сокращается размер субсидий и размер социальных пособий, которые предназначаются для того, чтобы пенсионеры могли оплачивать вовремя жилищно-коммунальные услуги. То есть ситуация, на мой взгляд, критическая», — сообщает Павел Розенко