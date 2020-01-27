Милованов рассказал о перспективах подписания новой программы сотрудничества с МВФ

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Милованов рассказал о перспективах подписания новой программы сотрудничества с МВФ Милованов рассказал о перспективах подписания новой программы сотрудничества с МВФ

Закрыть Отправить

Милованов сообщил, что Кабмин ожидает утверждения МВФ новой трехлетней программы сотрудничества с Украиной уже в ближайшее время

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил, что Кабмин ожидает утверждения Международным валютным фондом новой трехлетней программы сотрудничества с Украиной уже в ближайшее время, информирует enovosty.com/news.

Милованов отметил, что он пока не может сообщить детали, так как переговоры – это закрытая вещь. Министр также подчеркнул, что после переговоров президента Украины Владимира Зеленского и главы МВФ Кристалины Георгиевой программа, которая уже принята на рабочем уровне (Staff level agreement), теперь будет принята на уровне Совета директоров МВФ.

Напомним, на Всемирном экономическом форуме в Давосе состоялась встреча Владимира Зеленского с Кристалиной Георгиевой, которая, по мнению Милованова, была самая интересная и успешная встреча из всех проведенных переговоров.

Читайте: Зеленский провёл встречу с израильским лидером. О чём говорили?