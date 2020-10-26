Тарас Загородний: «Увеличение суммы гарантии вкладов сделает более привлекательными депозиты»

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Совет по финансовой стабильности НБУ поддержал повышение суммы гарантии вкладов банков с 200 до 600 000 гривен.

С вопросом относительно опасности данной ситуации для экономики страны «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к управляющему партнеру Национальной антикризисной группы Тарасу Загороднему, информирует enovosty.com/news.

Тарас Загородний сообщает, что вряд ли это будет бременем, потому что все равно в случае кризиса вклады выплачиваются постепенно

«Пока продадут имущество, пока оценят. В то же время, увеличение суммы гарантии сделает более привлекательными банковские вклады. Потому что после кризиса 2014-2015 гг очень сильно упало доверие к банковской системе», — сообщает Тарас Загородний