Тарас Загородний: «Увеличение суммы гарантии вкладов сделает более привлекательными депозиты»
Совет по финансовой стабильности НБУ поддержал повышение суммы гарантии вкладов банков с 200 до 600 000 гривен.
С вопросом относительно опасности данной ситуации для экономики страны «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к управляющему партнеру Национальной антикризисной группы Тарасу Загороднему, информирует enovosty.com/news.
Тарас Загородний сообщает, что вряд ли это будет бременем, потому что все равно в случае кризиса вклады выплачиваются постепенно
«Пока продадут имущество, пока оценят. В то же время, увеличение суммы гарантии сделает более привлекательными банковские вклады. Потому что после кризиса 2014-2015 гг очень сильно упало доверие к банковской системе», — сообщает Тарас Загородний