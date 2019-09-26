Евросоюз предоставил Украине наибольший пакет поддержки в истории ЕС
Представитель Еврокомиссии прокомментировал слова Владимира Зеленского относительно «недостаточной помощи» ЕС и отметил, что в течение пяти лет Евросоюз предоставил Украине наибольший пакет поддержки в истории ЕС.
Представитель Еврокомиссии Карлос Мартин Руис де Кордивела прокомментировал слова Владимира Зеленского относительно «недостаточной помощи» ЕС и отметил, что в течение пяти лет Евросоюз предоставил Украине «беспрецедентную помощь» и наибольший пакет поддержки в истории ЕС, информирует enovosty.com/news.
Карлос Мартин Руис де Кордивела подчеркнул, что ЕС продолжает поддерживать демократический путь Украины в условиях беспрецедентного вызова, с которым столкнулась Украина. После Революции 2014 года Евросоюз совместно с другими финансовыми учреждениями предоставил Украине более 15 млн евро для поддержки процесса реформ.
Кроме этого, Евросоюз оказал Украине масштабную помощь в сфере безопасности и военной сфере. Представитель Еврокомиссии сообщил, что ЕС поддерживает территориальную целостность Украины и помогает Украине путем проведения ряда специальных мероприятий и поддержки продолжения диалога.
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Напомним, во время телефонного разговора Зеленского и Трампа, стенограмма которого была обнародована по требованию Конгресса США, президент Украины жаловался на недостаточную помощь со стороны Евросоюза.