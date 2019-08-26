Минфин разработал электронную систему для проверки субсидиантов

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Минфин разработал электронную систему для проверки субсидиантов и пенсионеров

В Министерстве финансов Украины разработали электронную систему, позволяющую получить необходимые данные для проверки субсидий, пенсий, льгот и других социальных выплат. Теперь Минфин может свободно получить любую необходимую информацию, в том числе о банковских вкладах, информирует enovosty.com/news.

Для запуска электронной системы Минфин разработал Порядок электронного взаимодействия Казначейства, Минфина, ДМС, МВД, Администрации Госпогранслужбы, Госфинмониторинга, ДФС.

Теперь ведомство может получить необходимую информацию о зарегистрированных транспортных средствах, источниках доходов, лицах, нарушивших пограничный режим и т.д.

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Как сообщалось ранее, до конца этого года в Украине должна быть полностью завершена монетизация субсидий и льгот.